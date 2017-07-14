Более 145 тысяч мальков стерляди выпустят в акваторию Волги

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Всего в этом году для пополнения волжской популяции этого ценного вида рыб на опытных прудах экспериментальной базы НИИ выращено более 145,6 тысяч штук молодых стерлядок.Мальки выведены из икры, полученной от собственного маточного поголовья стерляди. Кстати, выведенный саратовскими учеными племенной и посадочный материал пользуется большим спросом у рыбоводов и из соседних волжских регионов.НИИ также разработаны собственные методики разведения стерляди. Соблюдение всех необходимых условий выращивания и содержания рыбы очень важно для ее сохранности. Для обеспечения контроля состояния здоровья все маточное поголовье идентифицируется с помощью чипов.Все этапы разведения рыбы проходят при участии специалистов областной государственной ветеринарной службы. С момента получения икры до выпуска мальков в акваторию Волги ветеринарные врачи отслеживают показатели воды, где содержится рыба, проверяют поголовье на наличие заболеваний.