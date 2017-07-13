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Состоится финал городского фестиваля "Радуга талантов"

Новости


14 июля в Учебно-техническом оздоровительном центре «Берёзка» (Большая Кумысная поляна) состоится гала-концерт традиционного открытого городского фестиваля детского художественного творчества «Радуга талантов». Организатор фестиваля – комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».

Межлагерный фестиваль – это красивый летний праздник с участием более 300 детей и подростков, вожатых и воспитателей. В гала-концерт фестиваля «Радуга талантов» участники прошли, победив в отборочном этапе в своем лагере.

Дети, отдыхающие в лагерях, смогут продемонстрировать на фестивале свои таланты в вокале, хореографии, разговорном и других жанрах.

Ожидается участие юных талантов из 12 лагерей, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»: «Лесная республика», «Романтик», «Дубки», «Дружба», «Звездочка», «Мечта», «Восход», «Маяк», «Молодёжный», «Солнечный», «Родничок», «Берёзка».

Начало в 10.00 часов.

Сообщает пресс-служба городской администрации.