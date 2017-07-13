Реконструкция саратовского цирка началась
На текущей неделе в Саратове стартовала реконструкция цирка имени братьев Никитиных, на первый этап которой выделено 150 миллионов рублей.
Вокруг здания возводят строительный забор, частично перегорожена площадь Кирова, рабочие строят проход для пешеходов по улице Чапаева.
Проект реставрации Саратовского государственного цирка был подготовлен в 2016 году. Поставлена задача отремонтировать фасад здания, демонтировать зеркальные окна на лицевом фасаде и вернуть зданию исторический облик 60-х годов. Также будет осуществлен ремонт кровли, коммуникаций, произведен ремонт вентиляции зрительного зала, благоустроен внутренний интерьер.
Информация о старте масштабного проекта реконструкции учреждения вызвала широкий социальный отклик.
- Саратовский цирк – это моя жизнь и судьба, - рассказывает старейшая сотрудница цирка Нина Федорова. - Работаю здесь более сорока лет и общалась с легендарными советскими и российскими цирковыми артистами. Здесь выступали клоуны Михаил Румянцев - «Карандаш», Олег Попов, дрессировщики Запашные, Филатовы, Дуровы. Все они в разные годы выступали в нашем цирке, а новые поколения цирковых династий с радостью едут к нам на гастроли.
Однако нынешнее состояние цирка не соответствует высокому уровню артистов. Здание не обновлялось почти 20 лет. И, конечно, нас очень обрадовала новость о реконструкции. Перед началом ремонта в цирке побывал Валерий Васильевич Радаев, он осмотрел здание и встретился с коллективом. Мы очень рады, что после ремонта здание цирка не только станет более современным и комфортным, но и вернет свой исторический вид.