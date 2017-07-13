Реконструкция саратовского цирка началась

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Вокруг здания возводят строительный забор, частично перегорожена площадь Кирова, рабочие строят проход для пешеходов по улице Чапаева.Проект реставрации Саратовского государственного цирка был подготовлен в 2016 году. Поставлена задача отремонтировать фасад здания, демонтировать зеркальные окна на лицевом фасаде и вернуть зданию исторический облик 60-х годов. Также будет осуществлен ремонт кровли, коммуникаций, произведен ремонт вентиляции зрительного зала, благоустроен внутренний интерьер.Информация о старте масштабного проекта реконструкции учреждения вызвала широкий социальный отклик.- Саратовский цирк – это моя жизнь и судьба, - рассказывает старейшая сотрудница цирка Нина Федорова. - Работаю здесь более сорока лет и общалась с легендарными советскими и российскими цирковыми артистами. Здесь выступали клоуны Михаил Румянцев - «Карандаш», Олег Попов, дрессировщики Запашные, Филатовы, Дуровы. Все они в разные годы выступали в нашем цирке, а новые поколения цирковых династий с радостью едут к нам на гастроли.Однако нынешнее состояние цирка не соответствует высокому уровню артистов. Здание не обновлялось почти 20 лет. И, конечно, нас очень обрадовала новость о реконструкции. Перед началом ремонта в цирке побывал Валерий Васильевич Радаев, он осмотрел здание и встретился с коллективом. Мы очень рады, что после ремонта здание цирка не только станет более современным и комфортным, но и вернет свой исторический вид.