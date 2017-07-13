42 отремонтированных в Саратове по федеральной программе дорожных объекта готовы к сдаче

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В программу, рассчитанную до 2025 года, вошли более 400 объектов улично-дорожной сети Саратова и Энгельса, региональные дороги в радиусе 50 км от областного центра, общая протяженность которых составляет 963,7 км.В перечень объектов агломерации для ремонта в 2017 году включены около 95 км региональных дорог, 63 км в Саратове и 22,5 км в Энгельсе.Среди региональных трасс - автомобильная дорога «Елшанка - Песчаный Умет», участки автомобильных дорог «Тамбов – Ртищево - Саратов», «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» и другие. В Саратове работы проведут на 70 улицах, в Энгельсе – на 11.В настоящее время на 86% объектов ведутся работы. По значительной части из них работы выходят на завершающую стадию. Так, на автотрассе Елшанка- Песчаный Умет подрядчик планирует закончить работы раньше назначенного контрактом срока, и вместо 31 августа сдать объект уже в начале августа. На сегодняшний день по всей дороге, протяженностью 18 км, полностью выполнено фрезерование асфальтового покрытия, устройство выравнивающего слоя, ведутся работы по укладке асфальтового покрытия. Значение этой дороги для жителей пяти окрестных сел трудно переоценить: дорога не ремонтировалась около двадцати лет. Директор подрядной организации «ДП №6» Александр Епишин комментирует сокращение срока работ по своему объекту: «Мы своевременно заготовили стройматериалы, завод по производству асфальтобетона работает сейчас на продленном рабочем дне, дорожники также трудятся сверхурочно. Сейчас все зависит от погоды, надеемся, что погода нам будет тоже помогать».Фото www.sarbc.ru