В Саратове  пройдет всероссийская акция «Ночь кино»

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Как напоминает министерство культуры области, в прошлом году акция стала одним из ярких событий Года российского кино. Она позволила собрать на открытых киноплощадках около 17 тысяч жителей Саратова, Аткарска, Балашова, Балакова, Вольска и Энгельса.В этом году по инициативе министерства культуры России «Ночь кино» пройдет в ночь с 27 на 28 августа, начиная с 20.00 по местному времени. Для кинопоказа будут предложены три отечественных фильма, которые, как и в прошлом году, будут определяться зрительским голосованием.В настоящее время в Саратовской области администрации районов планируют площадки для организации акции «Ночь кино» со свободным (бесплатным) для зрителей входом. Уже известно, что показ фильмов пройдет на пешеходной зоне улицы Волжская.Фото http://www.kinobusiness.com