Рыбнадзор и полицейские конфисковали 150 запрещенные снасти на границе Алгайского и Новоузенского районов
В Новоузенском и Александрово-Гайском районах Саратовской области пограничники провели совместный рейд с сотрудниками «Рыбнадзора» в акватории рек Большой и Малый Узень.
В результате мероприятия выявлено и изъято 155 орудий браконьерского лова рака и рыбы. Предотвращен ущерб государству на общую сумму более 40 тысяч рублей.
Рыбнадзор напоминает, что в соответствии с правилами пограничного режима, хозяйственная, промысловая и иная деятельность в пограничной зоне в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы осуществляется на основании разрешения пограничного органа.