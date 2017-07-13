Балашовец девять лет хранил дома взрывчатые вещества
Возбуждено уголовное дело.
12 июня в ходе осмотра одного из домов в селе Старый Хопер были обнаружены и изъяты три банки с веществом, похожим на порох. Данные банки хозяин жилища — 34-летний мужчина - хранил с 2008 года.
Согласно заключению эксперта, а банках хранился бездымный порох массой 342,8 гр., изготовленный заводским способом, пригодный для производства взрыва, а также механическая смесь, состоящая из черного дымного и бездымного порохов с включением в виде стружки из металлического магния массой 108,8 гр.
Гражданин пояснил, что порох нашел в лесу. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения взрывчатых веществ.
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