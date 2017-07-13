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Музей Саратовской гармоники приглашает посетителей

Новости / Культура
Музей Саратовской гармоники приглашает посетителей


Участники экскурсии смогут не только посмотреть на инструменты через витринные стекла, но и услышать их звучание.

В новой музейной экспозиции представлены около 400 экспонатов, в том числе более 30 музыкальных инструментов.

- Музей Саратовской гармоники - составляющая часть проекта по возрождению уникального музыкального инструмента «Саратовская гармоника - народный символ земли саратовской», - рассказывает руководитель музея Павел Никитин. - Музей является центром по воспитанию молодежи и приобщению ее к народным традициям. Основу музейной экспозиции составляют коллекция язычковых музыкальных инструментов В.А.Комарова и экспонаты, подаренные членами Клуба любителей саратовской гармоники. Экспонаты музея красноречиво показывают, что саратовская гармоника - не только музыкальный инструмент, но и предмет декоративно-прикладного искусства Саратовского края.

Фото http://images.videoplatz.ru