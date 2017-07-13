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На улице Радищева устраняют повреждение трубопровода

Новости / Новости ЖКХ
На улице Радищева устраняют повреждение трубопровода


Частично перекрыт участок дороги от улицы Зарубина до Глебучева Оврага.

По информации МУПП "Саратовводоканал", сегодня было зафиксировано повреждение на трубопроводе d500 мм на ул. Радищева, 50. Для проведения необходимых ремонтных работ с 14.00 были изменены параметры подачи холодной воды некоторым абонентам центральной части города.

В зоне снижения давления находятся улицы Соколовая (дом №44/62), М.Горная (дома №№40/54 и 61/77), Трудовой переулок (дом №3/19), Б.Горная (от ул. Симбирская до ул. Рогожина), Соборная, Некрасова, Комсомольская, Октябрьская, Вознесенская, Веселая (все улицы – на участке от ул. Посадского до ул. Б.Горная), Чернышевского (от ул. Соколовая до ул. Фильтровая, четная сторона), 1-я Фильтровая, Рождественский тупик, Волочаевский проезд.

В настоящее время на месте проводятся вскрышные работы. В связи с проведением комплекса восстановительных мероприятий частично перекрыт участок ул. Радищева от ул. Зарубина до ул. Глебучев Овраг (при движении к ул. Б.Горная).

Автомобилистов просят соблюдать требования правил дорожного движения и объезжать перекрытый для проведения ремонта участок дороги.

Фото https://www.gorodberezniki.ru