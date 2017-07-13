Саратовцев приглашают к участью в заплыве через Волгу
29 июля от песчаного берега на мостотряде Энгельса стартует Волжский марафон «Река здоровья».
Участникам марафона предстоит проплыть вольным стилем около 3500 метров и финишировать на набережной Космонавтов Саратова, у Ротонды.
В заплыве могут принять участие спортсмены в возрасте 18-60 лет, имеющие плавательную подготовку не ниже первого юношеского спортивного разряда. Регистрация участников проходит до 23 июля в соответствии с положением на официальном сайте заплыва: река-здоровья.рф.
Все участники проходят предварительный медицинский осмотр с допуском на марафон.
На финише будет организовано горячее питание и чай для участников заплыва.
Фото http://voda.org.ru