"Капитан Доверие" пришвартуется в Саратове

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Цель акции – повышение узнаваемости Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122, повышение доверия населения к услуге экстренной психологической помощи, которая оказывается бесплатно и анонимно детям, подросткам и их родителям. Востребованность такой помощи подтверждается статистикой – за 7 лет работы по Детскому телефону доверия было проведено уже более 7 млн консультаций.Интерактивные акции в июле 2017 года пройдут в Казани, Ульяновске, Тольятти, Самаре, Сызрани, Балаково, Саратове, Камышине, Волгограде. В этих девяти городах будет останавливаться теплоход с символикой Детского телефона доверия для проведения акции. В каждом городе теплоходного тура пройдет мероприятие с игрой, направленной на закрепление в памяти участников номера телефона доверия, раздачей сувениров с символикой акции. Участниками акции станут родители или лица их заменяющие, дети в возрасте от 12 до 17 лет.13 июля акция пройдет в Балаково и 14 июля – в Саратове.14 июля в 18.00 теплоход пришвартуется у причала №3 на Набережной Космонавтов. В нашем городе акция пройдет до 19.00.