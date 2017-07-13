Саратов отметит день памяти Константина Федина

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Его произведения издавались в семидесяти странах мира, начиная с двадцатых годов прошлого века.Саратов – родина Константина Федина. Здесь прошли его детские и юношеские годы, здесь он пошел «изучать первую грамоту» в Сретенское начальное мужское училище, в здании которого теперь располагается музей писателя. Но куда бы ни забрасывала его судьба (а жил он и в Ленинграде, и в Москве, объездил всю Европу), интерес к родному городу, его истории и культуре оставался неизменным на протяжении всей долгой жизни Федина. Это был город, в котором ему «легче дышалось, легче работалось…» Он навещал в Саратове своих родных, был дружен со многими саратовскими учеными, писателями, журналистами, вел с ними активную переписку, участвовал в культурной жизни города.Музей отмечает памятную дату Днем открытых дверей. В этот день саратовцы и гости нашего города могут бесплатно посетить экспозицию и познакомиться с жизнью и творчеством мастера русской прозы.