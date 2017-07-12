В 190 жилых домах Волжского района восстановлена подача холодной воды
На телефон «горячей линии» администрации Волжского района обратились жители дома № 129/141 по ул. Соколовой с жалобой на отсутствие холодной воды.
Специалисты районной администрации незамедлительно отреагировали на поступившее обращение и установили, что МУПП «Саратовводоканал» проводит аварийно-вскрышные работы у дома № 93 ул. им. Радищева А.Н. В связи с этим снижены параметры подачи холодного водоснабжения в квадрате улиц: Соколовая, Большая Горная, Мясницкая, Вознесенская.
В зону отключения входят 16 многоквартирных жилых домов и 174 жилых дома частного сектора, а также МДОУ Детский сад № 94 «Вишенка».
Котельные в зоне пониженного давления отсутствуют.
По завершении работ холодное водоснабжение в вышеуказанных домах восстановлено и в настоящее время подается в нормативном режиме.