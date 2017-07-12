12 июля 2017 16:31 СРЕДА
Новости
15:09 | 12 июля
"Капитан Доверие" пришвартуется в Саратове
14:16 | 12 июля
Саратов отметит день памяти Константина Федина
13:19 | 12 июля
В 190 жилых домах Волжского района восстановлена подача холодной воды
11:39 | 12 июля
Вчера в Энгельсе сгорел сарай
10:58 | 12 июля
Карантин по заболеванию КРС в Дергаческом районе отменен
10:07 | 12 июля
Региональный Союз театральных деятелей переехал в новый ТЮЗ
18:03 | 11 июля
В рамках фестиваля "Прихоперье" в Балашове состоятся спектакли Театра Наций, МХТ имени А.П.Чехова, Александринки и ГАБТ
17:22 | 11 июля
В реке Иргиз найдено тело женщины
16:49 | 11 июля
В Саратовской области за сутки произведено 63,1 тысяча тонн молока
16:00 | 11 июля
8 июля село Лох Саратовской области установило рекорд по посещаемости
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В 190 жилых домах Волжского района восстановлена подача холодной воды

Новости


На телефон «горячей линии» администрации Волжского района обратились жители дома № 129/141 по ул. Соколовой с жалобой на отсутствие холодной воды.

Специалисты районной администрации незамедлительно отреагировали на поступившее обращение и установили, что МУПП «Саратовводоканал» проводит аварийно-вскрышные работы у дома № 93 ул. им. Радищева А.Н. В связи с этим снижены параметры подачи холодного водоснабжения в квадрате улиц: Соколовая, Большая Горная, Мясницкая, Вознесенская.

В зону отключения входят 16 многоквартирных жилых домов и 174 жилых дома частного сектора, а также МДОУ Детский сад № 94 «Вишенка».

Котельные в зоне пониженного давления отсутствуют.

По завершении работ холодное водоснабжение в вышеуказанных домах восстановлено и в настоящее время подается в нормативном режиме.