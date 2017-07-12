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Карантин по заболеванию КРС в Дергаческом районе отменен

Новости
Карантин по заболеванию КРС в Дергаческом районе отменен

В связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заразного узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота в селе Алтата Дергачевского района отменен карантин.

В населенном пункте и в 5-ти километровой зоне от него в течение 12 месяцев будет действовать ряд ограничений. Введен запрет на ввоз на указанную территорию невакцинированного против нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Здесь также запрещен вывоз КРС.

В селе и угрожаемой зоне не будут проводиться мероприятия (сельхозярмарки, выставки и т.д.), связанные с передвижением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных.