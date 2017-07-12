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Региональный Союз театральных деятелей переехал в новый ТЮЗ

Новости / Главное из рубрик / Культура


Региональное отделение «Союз театральных деятелей» и старейшая театральная библиотека переезжают в здание нового ТЮЗа.

Событие прокомментировала председатель правления Саратовской областной организации Всероссийской творческой организации «Союз театральных деятелей», народная артистка России Римма Белякова

Областная организация Всероссийской творческой организации «Союз театральных деятелей» и одна из старейших театральных библиотек области обрели новый дом – светлые, благоустроенные современные залы в здании нового ТЮЗа на площади Киселева,1.

Народная артистка России Римма Белякова:

- Это замечательное и долгожданное событие! Я поздравляю всех артистов и ветеранов сцены с новосельем. Долгое время наша организация и библиотека с такими книжными редкостями не могли обрести достойное помещение. Предлагались площади в нынешнем областном Доме работников искусств – на чердаке, с текущей крышей. Но вот в областном министерстве культуры помогли решить эту проблему – мы переезжаем в здание нового ТЮЗа. Вместе с нами переехала и наша уникальная библиотека. Актёры и книги обрели постоянное комфортное место жительства. Наша библиотека неотделима от нашего Союза театральных деятелей. За 83 года библиотека не превратилась в казенное место, а стала настоящим домом для актеров, режиссеров, театроведов, деятелей кино и театра, студентов. Здесь нет формального подхода «читатель - библиотекарь», здесь все участники большого культурного процесса. Теперь у нас есть своего рода театральный клуб - место, куда люди приходят и для общения.