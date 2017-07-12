В рамках фестиваля "Прихоперье" в Балашове состоятся спектакли Театра Наций, МХТ имени А.П.Чехова, Александринки и ГАБТ

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В Балашове, со 2 по 9 сентября, пройдет новый театральный фестиваль «Прихоперье».Утверждена программа грандиозного форума. В нее включены показы спектаклей гостей: Государственного театра Наций, МХТ им.А.П. Чехова, Александринского театра из Санкт – Петербурга и ГАБТа России. Также участвуют Балаковский театр юного зрителя, Балашовский и Вольский драматические театры, Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова и Саратовский областной театр оперетты.7 июля 2017 года в Балашовский драмтеатр приезжал заместитель технического директора государственного театра Наций Виктор Девятков. Он провел совещание на строительной площадке по срокам строительных работ, по особенностям оснащения сцены.Виктор Девятков встретился с ответственными за звуковое и световое обеспечение в театре, обсудили вопросы обучения персонала за установленное оборудование. Будет оказана помощь со стороны Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке по настройке светового пульта.Ярким событием фестиваля станет торжественное открытие новой сцены Балашовского драматического театра.По сообщению оргкомитета фестиваля, программа церемонии обещает быть яркой, насыщенной и интересной. Готовится праздничное шествие лейтмотивом которого станет история становления и развития Балашовского драмтеатра. На открытых площадках гости увидят выступления местных творческих коллективов. В праздничной программе готовятся принять участие духовой оркестр из Калининска, народная цирковая студия «Романтики», мастера декоративно-прикладного творчества из Ртищева и Романовского района, ансамбль бандуристок «Журавка» из Самойловского района, оркестр народных инструментов «Лад».