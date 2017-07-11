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В реке Иргиз найдено тело женщины

Новости / ЧП


10 июля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей об обнаружении в реке Большой Иргиз на территории города Пугачева тела местной жительницы, 1969 года рождения.

По данному факту Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.