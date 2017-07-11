В Саратовской области за сутки произведено 63,1 тысяча тонн молока
По оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 63,1 тысяча тонн молока.
Валовой надой молока за сутки составил 375 тонн, надой молока от коровы за сутки - 17,2 кг (+1,2 кг к 2016 году), с начала года у населения закуплено 16,2 тыс. тонн молока.
В производстве молока лидируют Марксовский (27265 тонн), Базарно-Карабулакский (5314 тонн), Калининский (3740 тонн), Татищевский (3695 тонн), Пугачевский (2786 тонн) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Калининского (22,7 кг) Марксовского (21,7 кг), Балашовского (20,3 кг), Энгельсского (20,0 кг), Пугачевского (19,8), Базарно-Карабулакского (17,9 кг) и Екатериновского (17,8) муниципальных районов.