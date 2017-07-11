8 июля село Лох Саратовской области установило рекорд по посещаемости

просмотров: 50

«В этом году мы впервые решились воплотить нашу задумку о проведении по-настоящему русского праздника, посвященного таким важным для каждого из нас ценностям как семья и любовь.В результате 8 июля в селе Лох Новобурасского района состоялся первый открытый фестиваль «День семьи, любви и верности». На школьном стадионе собралось около 5000 человек. Мы анонсировали праздник, хотели пригласить в это красивое и интересное место как можно больше участников, но все равно думали, что гостей будет меньше. По-настоящему нас удивило число туристов, посетивших в этот день водяную мельницу. Гости приезжали уже с самого утра и до позднего вечера. Все это показывает, что мероприятие оказалось востребованным и смогло «подстегнуть» интерес к нашим достопримечательностям.Теперь в планах – поднять планку. Мы расширим и площадь праздника и географию его участников. В СМИ назвали фестиваль «семейным» и теперь наша цель в следующем году провести уже не просто местный, а областной семейный Фестиваль «Семьи, Любви и Верности».