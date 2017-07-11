Детский духовой оркестр из Саратова победил в конкурсе "Поколение. Ру"
С 2 по 9 июля ансамбль духовых инструментов и ударных инструментов "САРАТОВ-БЭНД" МОУ ДОД " Детская школы искуств духовых инструментов и ударных инструментов г .Саратова" (руководитель Владимир Марчук ) участвовал в Международном конкурсе - фестивале Поколение.RU.
Мероприятие проходило на территории оздоровительного комплекса "Орбита" в Туапсе, на берегу Черного моря.
Саратовский коллектив завоевал Диплом гран-при в номинации инструментальное исполнительство смешанная группа (13-17 лет).
В фестивале приняли участие коллективы из городов: Москва и Московская обл., Тюмень, Самара, Пенза, Казань, Сочи, Саратов. В жюри конкурса входили: Барышникова Елена (преподаватель классического танца МГИК): Чен Кира (музыкальный редактор телевизионных программ, заслуженный работник телевидения, редактор программы "Евровидение - канал Россия"); Портяная Любовь (Доцент кафедры культуры и искусства МосГУ.)
Кроме этого дети принимали участие в спортивных мероприятиях и получили специальные дипломы за участие в турнире по волейболу, пионерболу, в водных эстафетах. Ансамбль "САРАТОВ-БЭНД" наградили бесплатными путевками на конкурс "Зарни Пилем", который пройдет в городе Ижевск в 2018 году.