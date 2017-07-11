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На фестиваль "Киновертикаль" продолжают поступать заявки

Новости / Культура


В оргкомитет IV открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», который действует на базе областного методического киновидеоцентра, продолжают поступать заявки.

Наибольшее количество работ поступило из Саратова и Саратовской области. Это 32 киноленты юных авторов из Аткарского, Вольского, Екатериновского, Новобурасского, Федоровского, Энгельсского муниципальных районов, а также из образовательных учреждений и детских киностудий Саратова.

Маленькие участники фестиваля из нашего региона отдали предпочтение темам о родном крае и защите окружающей среды. Жанр киноработ многообразен: это не только рассказы о родном крае, людях, истории родного города или села, но и короткометражные киноленты, анимационные фильмы об их достопримечательностях и красотах. Представленные на конкурс работы дают представление об их авторах, как маленьких личностях с активной жизненной позицией.
Те, кто постарше, - семнадцати-девятнадцатилетние авторы предпочли снять социальные и короткометражные фильмы на тему «Я выбираю свой путь». Киноработы поступили из Саратовской юридической академии, молодежной творческой группы «11:33» Екатериновского района, Энгельсского промышленно-экономического техникума, школы №1 города Аткарска. Молодые люди в своих работах поднимают вопросы выбора жизненного пути и профессии, размышляют об острых проблемах детей и современной молодежи, а также рассказывают о примерах поступков, которые помогли в становлении их как личности.

Напоминаем, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа 2017 года.