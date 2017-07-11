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В Саратове состоится мастер-класс по плетению корзин из газет
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В Саратове состоится мастер-класс по плетению корзин из газет

Новости
В Саратове состоится мастер-класс по плетению корзин из газет

Администрация Заводского района приглашает горожан на мастер-класс «Плетение корзин из газет».

Организаторы мероприятия считают, что это увлекательное рукоделие является отличным поводом реализовать свои творческие способности. Его результаты поражают воображение.

Каждый участник сможет создать эксклюзивный интерьерный предмет без каких-либо затрат.

Уроки газетного плетения для начинающих пройдут в формате интересного занятия, рассчитанного как на детей, так и на взрослых.

Сделанные своими руками корзины послужат отличным подарком для родных и знакомых или роскошным украшением интерьера.

Мастер-класс «Плетение корзин из газет» состоится 12 июля 2017 года в 10.00, сквер «Дружба народов»