В Марксе перед судом предстанет мужчина, убивший знакомого

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2 мая 2017 года в ночное время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в коридоре многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Интернациональная города Маркса, тела 50-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти – колото-резаным ранением груди.По данным следствия, 2 мая 2017 года около 02 часов 00 минут потерпевший пришел к обвиняемому, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, для того, чтобы спросить у него сигарету. Там между ними произошел конфликт из-за того, что хозяин жилища вспомнил старые обиды – на протяжении длительного времени гость высказывал ему претензии по поводу его образа жизни, нарушения порядка в доме. В ходе ссоры обвиняемый нанес мужчине один удар кухонным ножом в грудь. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате колото-резаного ранения груди.Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.