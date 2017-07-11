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18:03 | 11 июля
В рамках фестиваля "Прихоперье" в Балашове состоятся спектакли Театра Наций, МХТ имени А.П.Чехова, Александринки и ГАБТ
17:22 | 11 июля
В реке Иргиз найдено тело женщины
16:49 | 11 июля
В Саратовской области за сутки произведено 63,1 тысяча тонн молока
16:00 | 11 июля
8 июля село Лох Саратовской области установило рекорд по посещаемости
15:07 | 11 июля
Детский духовой оркестр из Саратова победил в конкурсе "Поколение. Ру"
14:19 | 11 июля
На фестиваль "Киновертикаль" продолжают поступать заявки
13:26 | 11 июля
В Саратове состоится мастер-класс по плетению корзин из газет
12:36 | 11 июля
В Марксе перед судом предстанет мужчина, убивший знакомого
11:47 | 11 июля
В Саратове горел ангар по производству пластиковых ведер
11:04 | 11 июля
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В Саратове горел ангар по производству пластиковых ведер

Новости


ГУ МЧС Саратовской области сообщает об одном возгорании, ликвидированном пожарно – спасательными подразделениями за минувшие сутки.

Прошлой ночьб в 04 часа 18 минут на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в ангаре по производству пластиковых ведер в поселке Строителей (Ленинский район). Площадь пожара составила 70 кв.м. На тушение выезжали 5 единиц техники, 16 человек личного состава. В 04 часа 47 минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.