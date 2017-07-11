В Саратове горел ангар по производству пластиковых ведер
ГУ МЧС Саратовской области сообщает об одном возгорании, ликвидированном пожарно – спасательными подразделениями за минувшие сутки.
Прошлой ночьб в 04 часа 18 минут на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в ангаре по производству пластиковых ведер в поселке Строителей (Ленинский район). Площадь пожара составила 70 кв.м. На тушение выезжали 5 единиц техники, 16 человек личного состава. В 04 часа 47 минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.