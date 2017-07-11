11 июля 2017 20:37 ВТОРНИК
Новости
18:03 | 11 июля
В рамках фестиваля "Прихоперье" в Балашове состоятся спектакли Театра Наций, МХТ имени А.П.Чехова, Александринки и ГАБТ
17:22 | 11 июля
В реке Иргиз найдено тело женщины
16:49 | 11 июля
В Саратовской области за сутки произведено 63,1 тысяча тонн молока
16:00 | 11 июля
8 июля село Лох Саратовской области установило рекорд по посещаемости
15:07 | 11 июля
Детский духовой оркестр из Саратова победил в конкурсе "Поколение. Ру"
14:19 | 11 июля
На фестиваль "Киновертикаль" продолжают поступать заявки
13:26 | 11 июля
В Саратове состоится мастер-класс по плетению корзин из газет
12:36 | 11 июля
В Марксе перед судом предстанет мужчина, убивший знакомого
11:47 | 11 июля
В Саратове горел ангар по производству пластиковых ведер
11:04 | 11 июля
В преддверии ЧМ по футболу Саратов может стать одним из городов "культурного притяжения"
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Зафиксирован рост количества участников конкурса «Лидер климатического развития»

Новости
Зафиксирован рост количества участников конкурса «Лидер климатического развития»

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, организатор конкурса «ЛИДЕР КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ», сообщил о продлении срока подачи заявок до 15 августа.

Участвовать в конкурсе изъявили желание многие муниципалитеты страны, НКО, вузы, школы, учреждения культуры, проектные бюро и ряд других организаций. Событие состоится в столичном ЦВЗ «Манеж» 21-22 августа 2017 года. Это мероприятие пройдет в рамках «Климатического форума городов России 2017».

Оргкомитет конкурса разработал несколько номинаций для наиболее перспективных решений и практик в сфере экологических инициатив. Задача конкурса – найти наиболее оптимальные проекты для решения самых насущных экологических проблем, которых хватает во всех российских регионах. Проекты, победившие в конкурсе, будут отмечены наградами и премиями.

Подробная информация на сайте www.climate-forum.ru в разделе «Конкурс».