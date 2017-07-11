Зафиксирован рост количества участников конкурса «Лидер климатического развития»
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, организатор конкурса «ЛИДЕР КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ», сообщил о продлении срока подачи заявок до 15 августа.
Участвовать в конкурсе изъявили желание многие муниципалитеты страны, НКО, вузы, школы, учреждения культуры, проектные бюро и ряд других организаций. Событие состоится в столичном ЦВЗ «Манеж» 21-22 августа 2017 года. Это мероприятие пройдет в рамках «Климатического форума городов России 2017».
Оргкомитет конкурса разработал несколько номинаций для наиболее перспективных решений и практик в сфере экологических инициатив. Задача конкурса – найти наиболее оптимальные проекты для решения самых насущных экологических проблем, которых хватает во всех российских регионах. Проекты, победившие в конкурсе, будут отмечены наградами и премиями.
Подробная информация на сайте www.climate-forum.ru в разделе «Конкурс».