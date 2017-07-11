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В преддверии ЧМ по футболу Саратов может стать одним из городов "культурного притяжения"
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В преддверии ЧМ по футболу Саратов может стать одним из городов "культурного притяжения"

Новости / Общество
В преддверии ЧМ по футболу Саратов может стать одним из городов "культурного притяжения"

На пленарной сессии Moscow Urban Forum 2017: FIFA 2018 — спортивный мегапроект как драйвер модернизации городов — Партнер КБ “Стрелка” Далия Сафиуллина рассказала о важности создания наследия Чемпионата Мира по футболу.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак заявил:
«Перед муниципалитетами поставлена задача провести полную ревизию городского пространства и обеспечить создание комфортной городской среды, привести в надлежащий вид города и другие населенные пункты. На сегодня из бюджета на эти цели выделено более 42 млрд рублей. Мы ведем масштабную работу, создавая комфортные условия для жизни в городах. Бурное экономическое развитие предполагает создание условий для жизни и отдыха горожан».

Подготовка к Чемпионату Мира по футболу преследует две цели:
● Чемпионат как самоцель — создание спортивной и транспортной инфраструктуры;
● Чемпионат как наследие — масштабность события дает большой толчок развитию городов.

Претворение в жизнь второго сценария обеспечивает КБ «Стрелка»: совместно с АИЖК осуществляется программа развития общественных пространств в 40 городах России. Это значит, что в ближайшие 5 лет от Калининграда до Владивостока будут благоустроены более 230 общественных пространства — парки, улицы, площади и набережные общей площадью свыше 1 100 га.

Целью проекта благоустройства ключевых общественных пространств является создание нового образа городов.

Для выявления территорий по благоустройству была проведена большая подготовительная работа: командой антропологов КБ “Стрелка” было проведено несколько тысяч глубинных интервью с экспертами и горожанами, составлена подробная GIS-аналитика, на основе анализа тысяч фотографий в социальных сетях была создана “тепловая карта” каждого города. На основе всех проведенных исследований и работ совместно с Администрациями были определены ключевые общественные пространства в каждом из городов. Это и станет нематериальным наследием чемпионата.

Партнер КБ «Стрелка» Далия Сафиуллина сообщила, что первые мероприятия по благоустройству пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года и позволят создать в городах новые места культурного притяжения. По окончании чемпионата у горожан останется богатое наследие – современные и удобные общественные пространства, которые станут драйверами для дальнейшего обновления городской среды в России.

После финализации дизайн-проектов и согласования со всеми заинтересованными сторонами они передаются в администрацию на реализацию. Финансирование реализации происходит за счет федеральных субсидий, а также за счет областных и муниципальных образований.

Первые этапы благоустройства будут осуществлены уже в 2017 году в следующих городах: Белгород, Воронеж, Грозный, Красноярск, Липецк, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Уфа, Хабаровск.