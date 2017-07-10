Бывшего полицейского будут судить за попытку кражи товара из гипермаркета

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 22 апреля 25-летний сотрудник одного из структурных подразделений полка ДПС похитил из гипермаркета на территории Волжского района товары на сумму свыше 4900 рублей.Похищенным имуществом обвиняемый распорядиться не смог, так как при попытке покинуть магазин был остановлен сотрудниками охраны гипермаркета, а похищенные товары впоследствии изъяты сотрудниками полиции.В ходе следствия молодой человек признал вину в инкриминируемом ему деянии. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления его в суд для рассмотрения по существу.Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.Фото http://compromat.ua