Волжская администрация предупреждает о запрете купания в неустановленных местах

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В администрации сообщили, что на указанных территория установлены предупреждающие знаки, оповещающие граждан о запрете купания.Кроме того, в целях предотвращения купания жителей города в неустановленных для этого местах сотрудниками администрации Волжского района проводятся регулярные рейды. В случае выявления фактов купания составляются протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 1.3 Закона Саратовской области от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области».Купание в местах, где установлены знаки безопасности на воде «Купаться запрещено!», заплыв за буйки, прыжки в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, купание и прыжки в воду с моторных и парусных судов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей.Фото http://trassae95.com