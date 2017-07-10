На проспекте Кирова вновь зазвучала саратовская гармошка
Восстановлено музыкальное сопровождение памятника одному из символов губернии.
По информации пресс-службы городской администрации, задорные композиции инструментального коллектива будут радовать жителей и гостей города ежедневно каждые два часа. Насладиться музыкой можно ежедневно с 10.00 до 20.00.
Напомним, памятник этому родному для Саратова инструменту был установлен в 2009 году. Бронзовая скульптура изображает музыканта, сидящего на скамейке и играющего на гармони. Сам музыкальный инструмент давно является визитной карточкой нашего города. Может быть, поэтому памятник вызывает особый интерес, как у саратовцев, так и у гостей города.
Фото http://cs630217.vk.me