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Председатель ТСЖ выписал себе премию от лица жильцов

Новости
Председатель ТСЖ выписал себе премию от лица жильцов


Вынесен приговор председателю одного из ТСЖ Саратова Владимиру Строкину, обвинявшемуся в присвоении чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения.

По информации СУ СКР по Саратовской области, прошлым летом Строкин умышленно внес в протокол общего собрания собственников жилья заведомо ложные сведения о единогласном заочном решении собственников по поводу выплаты ему вознаграждения за долгую и безупречную работу в размере 30 тысяч рублей. После этого, злоупотребляя доверием членов правления ТСЖ, председатель подписал у них составленный им фиктивный протокол, на основании которого дал указание бухгалтеру начислить ему премию. В результате Строкин изъял из кассы ТСЖ вверенные ему денежные средства в размере 30 тысяч рублей и присвоил их, распорядившись впоследствии по своему усмотрению.

Приговором суда Строкину назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

Фото http://chaiknews.ru