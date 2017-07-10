10 июля 2017 20:07 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
19:00 | 10 июля
В Саратове ожидаются неблагоприятные погодные условия
17:54 | 10 июля
59 сирот стали обладателями новых квартир в Саратове
16:42 | 10 июля
Бывшего полицейского будут судить за попытку кражи товара из гипермаркета
15:35 | 10 июля
Волжская администрация предупреждает о запрете купания в неустановленных местах
14:28 | 10 июля
В частном доме в Ленинском районе сгорела пенсионерка
13:15 | 10 июля
На проспекте Кирова вновь зазвучала саратовская гармошка
12:07 | 10 июля
Председатель ТСЖ выписал себе премию от лица жильцов
10:58 | 10 июля
Раскрыта кража телевизора
10:00 | 10 июля
В Усть-Курдюме отметили национальный праздник тюркских народов Сабантуй
22:55 | 07 июля
Константин Бабкин сообщил об отказе Минсельхоза финансировать Программу №1432
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Усть-Курдюме отметили национальный праздник тюркских народов Сабантуй

Новости
В Усть-Курдюме отметили национальный праздник тюркских народов Сабантуй


Участниками праздника стали жители Саратовской области, а также гости из Республик Татарстан и Башкортостан.

С праздником всех собравшихся поздравил губернатор Валерий Радаев.

- Нас объединяют общая история, вековые традиции, богатая культура, - отметил он. - Мы открыты друг другу, радуемся успехам каждого, мы вместе и в работе, и в отдыхе. А любой праздник тем ярче и веселей, чем больше нам удаётся сделать.

Глава региона отметил успехи жителей области в сельском хозяйстве. Было подчеркнуто, что аграрии завершили посевную и нацелены побить рекорд прошлого года, собрать 5 миллионов тонн зерна.

Для гостей праздника был организован концерт с выступлениями национальных коллективов, традиционными песнями и танцами. Работало несколько спортивных площадок – зрители смогли увидеть борьбу на поясах куреш, посоревноваться в перетягивании канала и попробовать свои силы и залезть на столб.