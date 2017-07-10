В Усть-Курдюме отметили национальный праздник тюркских народов Сабантуй

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С праздником всех собравшихся поздравил губернатор Валерий Радаев.- Нас объединяют общая история, вековые традиции, богатая культура, - отметил он. - Мы открыты друг другу, радуемся успехам каждого, мы вместе и в работе, и в отдыхе. А любой праздник тем ярче и веселей, чем больше нам удаётся сделать.Глава региона отметил успехи жителей области в сельском хозяйстве. Было подчеркнуто, что аграрии завершили посевную и нацелены побить рекорд прошлого года, собрать 5 миллионов тонн зерна.Для гостей праздника был организован концерт с выступлениями национальных коллективов, традиционными песнями и танцами. Работало несколько спортивных площадок – зрители смогли увидеть борьбу на поясах куреш, посоревноваться в перетягивании канала и попробовать свои силы и залезть на столб.