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Константин Бабкин сообщил об отказе Минсельхоза финансировать Программу №1432

Новости
Минсельхоз отказался финансировать Программу №1432, которая позволила сельхозмашиностроителям удвоить производство техники, а аграриям по выгодным ценам приобретать необходимые машины.

Об этом на странице своего LiveJournal сообщил Константин Бабкин, президент ассоциации «Россппецмаш».

В свете утвержденной 6 июля на заседании правительства РФ Стратегии развития сельхозмашиностроения до 2030 года ситуация складывается более чем странная, считает Константин Бабкин. Он поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за внимание к отрасли, но заметил, что Стратегия предусматривает господдержку отрасли сельхозмашиностроения, а в то же время Минсельхоз прекращает финансирование государственной Программы №1432, при этом не выплатив производителям сельхозтехники предусмотренные средства еще за 2016 год.

Вызывает удивление тот факт, отмечает Константин Бабкин, что все признают эффективность программы, ее выгоду для бюджета, прозрачность распределения средств, но исполнение программы со стороны Минсельхоза портит эту благостную картину. Также вызывает недоумение бездействие министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Подобная ситуация ведет не только к повышению цен на сельхозтехнику, но и спад производства, подводит итог президент «Росспецмаша».
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