Озвучена программа празднования Дня семьи в Ленинском районе

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Как сообщили в администрации района, 7 и 8 июля ЗАГС по Ленинскому району проведет 56 торжественных церемоний, посвященных созданию новой семьи. Молодым парам расскажут о роли семьи, о том, что важно помнить, о чем нужно знать, вступая в брак. И конечно, несмотря на большое разнообразие праздничных цветочных композиций, возглавит цветочный парад ромашка – самый понятный символ любви, который может ответить на главный вопрос – любит или нет.8 июля все жители и гости Ленинского района смогут посетить культурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, которые пройдут в скверах «Победа», «Территория детства», им. К.В. Благодарова и парке «Солнечный». Праздничная программа начнется в 11.00.А в 20.00 праздник продолжится для отдыхающих в детских оздоровительно-образовательных центрах «Мечта» и «Звездочка».Фото http://gkh64.ru