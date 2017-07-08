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Озвучена программа празднования Дня семьи в Ленинском районе

Новости


Намечена целая череда праздничных мероприятий.

Как сообщили в администрации района, 7 и 8 июля ЗАГС по Ленинскому району проведет 56 торжественных церемоний, посвященных созданию новой семьи. Молодым парам расскажут о роли семьи, о том, что важно помнить, о чем нужно знать, вступая в брак. И конечно, несмотря на большое разнообразие праздничных цветочных композиций, возглавит цветочный парад ромашка – самый понятный символ любви, который может ответить на главный вопрос – любит или нет.

8 июля все жители и гости Ленинского района смогут посетить культурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, которые пройдут в скверах «Победа», «Территория детства», им. К.В. Благодарова и парке «Солнечный». Праздничная программа начнется в 11.00.

А в 20.00 праздник продолжится для отдыхающих в детских оздоровительно-образовательных центрах «Мечта» и «Звездочка».

Фото http://gkh64.ru