Возбуждено дело по факту падения ребенка из окна

просмотров: 96

По факту госпитализации 2-летней девочки после падения из окна дома в отношении ее 34-летней матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).По информации СУ СКР по Саратовской области, 20 июня в вечернее время 2-летняя девочка, находясь в помещении общей кухни общежития, расположенного на улице Молодежной в Энгельсе, выпала из окна 5 этажа. С полученными повреждениями в тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в лечебное учреждение, где ей продолжают оказывать медицинскую помощь.По версии следствия, драма произошла из-за небрежного отношения к своим родительским обязанностям матери ребенка. Сообщается, что в тот момент она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила малолетнюю дочь рядом с открытым окном и не предвидела возможность падения малышки, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, следователями будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.Фото https://xakac.info