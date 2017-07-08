В Затоне демонтирован незаконно размещенный гараж
В Волжском районе на постоянной основе осуществляется работа по выявлению и сносу самовольных построек.
По информации районной администрации, за прошедшую неделю собственниками самостоятельно был демонтирован металлический гараж на Большой Затонской. Объект был установлен без соответствующего разрешения на выделение земельного участка.
В июне текущего года произведен снос четырех гаражей. За 2017 год в Волжском районе демонтировали 24 металлических гаража, размещенных без правоустанавливающих документов.
Данный вопрос находится на контроле администрации района.
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