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Село Лох отпразднует День семьи, любви и верности

Новости


Село Лох отпразднует День семьи, любви и верности. 8 июля во второй половине дня сюда приглашаются все желающие. В таком масштабе праздник в этом населенном пункте будет проходить впервые.

В программе мероприятия запланирована работа нескольких площадок. Официальное открытие начнется с театрализованного представления, поставленного по сюжету Повести о Петре и Февронии Муромских. Еще одной площадкой станет ярмарка-продажа товаров местных производителей: молоко и молочные продукты, полуфабрикаты от местного фермерского хозяйства, которые можно будет попробовать на месте или купить с собой; мыло, свечи и другие изделия из воска ручной работы, выпечка, сувениры. Участие в ярмарке также подтвердила Палата ремесел Саратовской области, - сообщают организаторы праздника.