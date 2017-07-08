Село Лох отпразднует День семьи, любви и верности
Село Лох отпразднует День семьи, любви и верности. 8 июля во второй половине дня сюда приглашаются все желающие. В таком масштабе праздник в этом населенном пункте будет проходить впервые.
В программе мероприятия запланирована работа нескольких площадок. Официальное открытие начнется с театрализованного представления, поставленного по сюжету Повести о Петре и Февронии Муромских. Еще одной площадкой станет ярмарка-продажа товаров местных производителей: молоко и молочные продукты, полуфабрикаты от местного фермерского хозяйства, которые можно будет попробовать на месте или купить с собой; мыло, свечи и другие изделия из воска ручной работы, выпечка, сувениры. Участие в ярмарке также подтвердила Палата ремесел Саратовской области, - сообщают организаторы праздника.