Фестиваль роз состоится в Аткарске
4 августа в Аткарске впервые состоится Фестиваль роз. Основные площадки будут расположены на территории Аткарского городского парка.
На площадке «Кулинарное царство роз» профессионалы и любители кулинарии смогут представить на суд зрителей фантазийные работы на тему «Аткарские розы».
На тематической площадке «Город мастеров» будет представлена выставка изделий из лозы, каменные и берестяные поделки, композиции из сухоцветов и цветочные панно, резьба по дереву и другие образцы народного декоративно-прикладного творчества.
Также зрителей ждет дефиле костюмов «Аткарские розы». Для самых маленьких гостей праздника подготовлена насыщенная анимационная программа.
НАША СПРАВКА:
Розы, выращенные в Аткарском совхозе декоративных культур были известны не только на территории СССР, но и далеко за его пределами. Самый знаменитый сорт, выращенный местными цветоводами – это «Аткарская роза», которая поставлялась на Кубу, в ГДР и Румынию.