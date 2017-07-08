Среди туристических городов Саратов оказался в Топ-20 по привлекательности
Саратов занял 18 место из 46 в туристическом рейтинге за июнь, составленным агентством «ZoomMarket».
Наш областной центр попал в число городов, которые привлекательны для жителей России для посещения.
Как уточняет пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма, первые строчки рейтинга занимают Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург. Впереди Саратова по привлекательности оказались Самара, Суздаль, Ялта, Владивосток и Геленджик. Зато наш город обогнал такие города, как Воронеж, Рязань, Ростов-на-Дону, Пятигорск и Великий Новгород.