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Результаты ЕГЭ-2017 по истории и химии оказались выше уровня прошлого года

Новости
Результаты ЕГЭ-2017 по истории и химии оказались выше уровня прошлого года

С предварительными итогами заключительных экзаменов ЕГЭ-2017 по истории и химии ознакомила общественность Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Экзамены проводились в основной срок сдачи ЕГЭ - 19 июня. Историю сдавали около 110 тысяч участников, химию – около 74 тысяч.

Средние тестовые баллы по обоим предметам в 2017 году незначительно выше уровня прошлого года. Число участников ЕГЭ по истории, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 32 балла, сократилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом и составило 8,7%. Минимальный порог в 36 баллов по химии не смогли преодолеть на 1,1% участников меньше, чем годом ранее.

В Саратовской области число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог на ЕГЭ по химии, сократилось на 2,5%. Одному участнику ЕГЭ удалось сдать экзамен на 100 баллов. Число участников экзамена по истории, не преодолевших минимальный порог, сократилось в два раза, более, чем на 2% вырос процент высокобалльников. 10 участников экзамена по истории в Саратовской области сдали ЕГЭ на 100 баллов.