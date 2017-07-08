Страсть под пищевой пленкой

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Это второй «лабораторный» опыт театра имени И.А.Слонова. Первый назывался «Авторская сцена» и прошел под занавес прошлого сезона на самых разных площадках Академдрамы. Зрители получили возможность увидеть и поучаствовать в обсуждении эскизов семи современных пьес, подготовленных молодыми, но уже зарекомендовавшими себя режиссерами. Программу только что завершившейся лаборатории «Видимоневидимо» составили четыре названия. Выпускник режиссерской мастерской Сергея Женовача Владимир Смирнов, ставивший в столичных «Сфере» и Губернском театре, показал свой эскиз по первой пьесе отечественного автора Дмитрия Данилова. Режиссер Константин Солдатов, ныне номинант «Золотой Маски» и худрук Кировской драмы, познакомил с театральным наброском пьесы молодого автора из Излучинска Олега Колосова «Неодушевленная Галина номер два». Финальным эскизом стала работа по пьесе одного из самых репертуарных современных драматургов Михаила Дурненкова «Война еще не началась». Ее подготовил выпускник режиссерской мастерской Александра Кузина в Ярославском театральном институте Евгений Маленчев. Автору этих строк в силу обстоятельств, напротив, удалось увидеть эскиз, который открывал творческую лабораторию, - свою режиссерскую трактовку «Женщины из прошлых времен» Роланда Шиммельпфеннига на Малой сцене театра драмы представил ученик Кирилла Серебренникова Александр Созонов. Вместе с прошлогодними этот набросок позволил сделать вывод, что театр имени И.А.Слонова сознательно и смело движется в направлении, противоположном индустрии развлечений.Супружеская пара Франк (заслуженный артист России Игорь Баголей) и Клаудиа (Любовь Баголей) после 19 лет крепкого брака готовится к переезду в новый дом. Накануне переселения по их старому адресу раздается стук в дверь. Это Роми Фогтлендер (Татьяна Родионова), «женщина из прошлой жизни» Франка. Получившая от него 24 года назад клятву в вечной любви, она приходит напомнить о себе бывшему возлюбленному. Роми готовит семейству крайне драматичный сценарий встречи, действующими лицами которого становятся также сын Франка и Клаудии Анди (Александр Островной) и его подружка Тина (Дарья Ревина)... Казалось бы, нехитрая фабула. Но как пьеса затягивает в свой мир! Живостью и ярким звучанием языка текста; нелинейными диалогами; миксом традиций реалистического и психологического театра; глубоким драматизмом и изящной иронией; сочетанием высокой трагедии и черной комедии. В пьесе так много «вкусных ингредиентов» для режиссерской кухни, что основной интригой каждой потенциальной постановки «Женщины...», пожалуй, обещает быть как раз постановочное решение данной пьесы. К этому, наконец, располагает и авторская ремарка-рекомендация, предваряющая текст, наконец: «Данные о временных подвижках между сценами должны быть четко переданы устно, письменно или каким-либо другим способом».«Я редко бывала одна, но я всегда ждала…Потому что никто, никто не был таким, каким был ты тогда. Не из кого из них не получилось того, кем он должен был стать. Ничего там не было, и свободы не было, ничего, все эти годы – только планы, проекты, программы. И не говори мне теперь, не говори, что ты точно такой же», - как нам кажется, решая сценическое пространство, Созонов отталкивался от этого, кульминационного, признания Роми. Театральный критик Павел Руднев как-то отметил обманчивое впечатление «фестивального спектакля», которое оставляет «Женщина...». Такая постановка словно обречена быть «поперек» коммерческого репертуара, что не в пользу театральной кассы. Вот и мне показалось, что эскиз Александра Созонова для тех, кто поспешно переключает кнопку пульта, увидев на телеэкране очередной ДНК-тест для маргинального горе-отца. Согласитесь, монологи в духе Роми чужды для лиц, живущих по установке «пусть говорят». У Сазонова же другая задача: «пусть думают». Он создает свое, инфернальное, ток-шоу.Дом Франка и Клаудии постановщик создал при помощи... пищевой пленки. Благодаря ей Малая сцена театра драмы на полтора часа превратилась в несколько комнат, каждая из которых хорошо просматривается из другой. Зрители (или гости в студии?) размещены вдоль стен, кто-то даже на краешке супружеской кровати. Телевизионной эстетики добавляют и экраны, размещенные в каждой комнате и отвечающие за временные перебивки. Транслируемое видео разнится по интонации. Видеодиалоги в реальном режиме более живы и страстны, флэш-беки даются сухо и сдержанно. Есть у данного действа и ведущий — Некто Инферно в исполнении Юрия Кудинова настолько бесстрастно комментирует события этой страшной детективной истории (абсолютно точная пародия на современную подачу криминальной хроники), что мурашки бегут по коже. Следуя за ироническим посылом автора о неумении современного человека любить без остатка, Александр Созонов свою режиссерскую иронию переводит на телеязык. Во время холодных разборок супругов посещает догадка, что, если им и суждено переехать в новый дом, то никакой это вовсе и не дом будет, так - «дом-2». Без любви, честности и верности. Поэтому Роми победительно вершит свои кровавые дела на «адской кухне».Остроумный формат эскиза очень эффектен. Еще его удача заключается в мастерском цитировании Созоновым древнегреческих мифов. Роми Татьяны Родионовой абсолютная Медея, гордая, скорбящая о своей обманутой любви и от этого готовая на все. Ящик Пандоры, которым окажется подарок для Клаудии. Образ хозяйки дома в исполнении Любови Баголей — остроумная трактовка легенды о саламандре. Облаченная в платье-футляр и туфли огненного цвета, цвета страсти, в душе она все же словно саламандра, кажется, способна потушить своей рассудительностью любое пламя. И кто победит в финале: Клаудиа или Роми?Наложение формы на содержание в саратовской версии «Женщины из его прошлой жизни», блистательная игра актеров, способных точно и талантливо решать приготовленные постановщиком ребусы, рождает вихрь эмоций. Самых разных. Их «видимоневидимо». Это самое ценное, что есть в данном эскизе. Ты словно участник происходящих на сцене событий, и в то же время тебя словно нет. В результате просмотра рождается мысль о том, что самая дикая жестокость на свете рождается из отречения от люви. И эта мысль насколько ясна, настолько и удушающа. Роми-Медея выпускает ее на волю, срывая пищевую пленку, словно разрушая стены дома, условного во всех смыслах. Прозрачная гастрономическая метафора здесь выполняет роль Ариадниной нити, спасительно напоминающей о том,что для любви нет прошлого-настоящего-будущего. Есть любовь и нелюбовь, желание или нежелание отдаться чувству.Еще эта нить способна привести в театр новых зрителей. По нашему глубокому убеждению, эскиз «Женщина из его прошлой жизни» достоин включения в репертуар Академдрамы. Пока же будем ждать новой лаборатории (художественное руководство театра намерено каждый сезон закрывать подобным интерактивным событием). Оставайтесь с нами! Год пролетит незаметно!Автор Елена Маркелова