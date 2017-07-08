В сквере Дружбы народов проведут "величальный" обряд
Заводской район готовится к празднованию Дня семьи, любви и верности.
По информации городского комитета по культуре области, сегодня в пять часов вечера будет организован праздничный концерт «Вместе дружная семья» на летней эстраде сквера Дружбы народов. В концерте прозвучат сольные, хоровые вокальные композиции музыкальной студии «Доми-солька» (руководитель Юлия Черемисова).
Завтра в два часа дня в том же сквере состоится церемония чествования юбиляров семейной жизни, многодетных мам Заводского района. А для трех пар молодоженов ансамбль народной песни «Благодать» (руководитель — кандидат искусствоведения, заслуженный работник науки и образования РАЕ, профессор Ирина Егорова) проведет «величальный» обряд с вручением памятных подарков.
Фото http://www.afonnews.ru