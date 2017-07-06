Житель Энгельсского района отсидит 9 лет за причинение смерти отцу

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По информации следственного управления региона, 17 февраля в вечернее время Дубровин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в частное домовладение, где проживал вместе с отцом. Там сын, будучи недовольным тем, что пожилому отцу в силу проблем со здоровьем систематически требуется его помощь, нанес ему множественные удары кулаками в голову и туловище. Впоследствии злоумышленник покинул жилище и, вернувшись домой 22 февраля 2017 года, обнаружил отца без признаков жизни, о чем сообщил в правоохранительные органы.Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшего стала тупая травма груди и живота.В ходе следствия Дубровин признал вину в инкриминируемом ему деянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Фото https://gusev-online.ru