В Балакове состоялась акция «Береги здоровье»
Мероприятие прошло в комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района.
В области продолжается реализация проекта «Здоровый регион». В его рамках специалистами Саратовского областного центра медицинской профилактики при поддержке регионального минздрава проводятся профилактические акции.
В ходе мероприятий работники организаций и предприятий, не отрываясь от производства, получают возможность пройти обследование и консультацию врача по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и получить индивидуальные рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, режиму сна, труда и отдыха.
Очередная акция «Береги здоровье» состоялась в ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» Балаковского района. Всем желающим была проведена экспресс-диагностика уровня холестерина и глюкозы крови, определены показатели артериального давления, даны индивидуальные рекомендации по вопросам сохранения здоровья. Участники акции получили тематические информационное материалы. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
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