Покровчанка ударила молотком супруга, попросившего ее выключить телевизор
Мужчина скончался.
В Энгельсе вынесен приговор 62-летней Татьяне Чурзиной. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По информации СУ СКР по Саратовской области, ночью 6 сентября 2016 года между Чурзиной и ее супругом, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за того, что якобы женщина отказалась выключать телевизор. Супруг стал предъявлять ей претензии, в результате чего в ходе словесной ссоры Чурзина нанесла ему один удар деревянным молотком по голове. От полученного повреждения потерпевший скончался через непродолжительный промежуток времени.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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