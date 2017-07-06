В детских оздоровительных учреждениях проведено более 200 профилактических мероприятий

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Как сообщили в пресс-службе министерства, всего за июнь было проведено 217 мероприятий, в которых приняли участие 6360 детей. Тематика акций разнообразна. Медики рассказывают детям о профилактике кишечных инфекций, правилах поведения в жару, безопасном поведении на воде, профилактике летнего травматизма, режиме дня и профилактике вредных привычек. Все беседы проводятся в игровой форме.Встречи с детьми организованы на летних оздоровительных площадках с дневным пребыванием детей при школах, в загородных летних оздоровительных лагерях, на детских площадках городских парков.Кроме того, в рамках акции «Здоровый город» еженедельно по вторникам и четвергам в Детском парке города Саратова проводятся занятия по скиппингу и йоге. Инструктор по ЗОЖ областного центра медицинской профилактики рассказывает желающим всех возрастов, как укрепить свое здоровье летом.Фото http://omsk.rfn.ru