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В детских оздоровительных учреждениях проведено более 200 профилактических мероприятий

Новости / Здоровье
В детских оздоровительных учреждениях проведено более 200 профилактических мероприятий


Акции организованы специалистами областного центра медпрофилактики при поддержке регионального минздрава.

Как сообщили в пресс-службе министерства, всего за июнь было проведено 217 мероприятий, в которых приняли участие 6360 детей. Тематика акций разнообразна. Медики рассказывают детям о профилактике кишечных инфекций, правилах поведения в жару, безопасном поведении на воде, профилактике летнего травматизма, режиме дня и профилактике вредных привычек. Все беседы проводятся в игровой форме.

Встречи с детьми организованы на летних оздоровительных площадках с дневным пребыванием детей при школах, в загородных летних оздоровительных лагерях, на детских площадках городских парков.

Кроме того, в рамках акции «Здоровый город» еженедельно по вторникам и четвергам в Детском парке города Саратова проводятся занятия по скиппингу и йоге. Инструктор по ЗОЖ областного центра медицинской профилактики рассказывает желающим всех возрастов, как укрепить свое здоровье летом.

Фото http://omsk.rfn.ru