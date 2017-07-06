На Первенстве России по тхэквондо участвовали саратовские атлетки
С 1 по 6 июля 2017 года в Белгороде проходило Первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 12-14 лет.
В соревнование приняло участие около 1500 спортсменов из 55 субъектов Российской Федерации.
На первенстве России по тхэквондо приняли участие спортсмены ГБУ СО «СШ по спортивным единоборствам им. С.Р. Ахмерова» и показали следующие результаты:
Данилова Валерия (29кг) - 3-е место.
Колибердина Валерия (44кг) - 5-е место.
Тренируются спортсмены под руководством тренера ГБУ СО «СШСЕ Ахмерова» - М.А. Кузнецов.