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Аграрии Саратовской области: к уборочной готовы

Новости
Аграрии Саратовской области: к уборочной готовы

Хозяйства муниципальных районов Саратовской области своевременно подготовлены к уборочным работам, - сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

В текущем году посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составила более 3,8 млн. га. Под зерновые и зернобобовые отведено 2 млн. 306 тыс. га или 110% к уровню прошлого года, в том числе озимых 1 млн. 178 тыс. га.

К уровню прошлого года увеличены площади под кукурузой на зерно в 1,7 раза, зернобобовыми в 1,5 раза, гречихой и соей в 1,8 раза, сахарной свеклой на 32%. На уровне прошлого года площади под картофелем и овощными культурами.

Это позволит хозяйствам всех форм собственности произвести 5 млн. тонн зерна, 1,2 млн. тонн подсолнечника, 360 тыс. тонн сахарной свеклы, 376 тыс. тонн картофеля и 480 тыс. тонн овоще-бахчевых культур.

В целях увеличения урожайности и качества производимой продукции, приобретено 60 тыс. тонн минеральных удобрений. Подкормка озимых культур проведена на 307 тыс. га, что на 145 тыс. га больше уровня прошлого года. Сев яровых с применением минеральных удобрений проведен на площади 200 тыс. га.

Подготовлено 1 млн. 351 тыс. га чистых паров.

Хозяйства ведут косовицу трав, заготовлено 74 тыс. тонн сена, сенажа 18 тыс. тонн. Населением области заготовлено 226 тыс. тонн сена.