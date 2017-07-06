Житель Перелюбского района убивал знакомого стулом, ножом и топором
Собранные Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 19-летнему жителю Перелюбского района Александру Александрову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что ночью 8 марта 2017 года Александров распивал спиртные напитки в гостях у 61-летнего знакомого в квартире частного домовладения, расположенного на территории одного из поселков Перелюбского района. Во время застолья молодой человек припомнил хозяину жилища старые обиды, а именно, что в 2017 году последний высказал его родственникам претензии по поводу якобы хищения им принадлежавших ему денежных средств. В ходе ссоры гость нанес мужчине множественные удары в область головы и туловища руками, стулом, ножом, топором. В связи с тем, что хозяин квартиры успел позвать на помощь соседей, последние задержали злоумышленника на месте происшествия, а потерпевший от полученных ранений скончался.
Приговором суда с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору Александрову назначено наказание в виде 9 лет 11 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.