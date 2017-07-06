Житель Перелюбского района убивал знакомого стулом, ножом и топором

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Следствием и судом установлено, что ночью 8 марта 2017 года Александров распивал спиртные напитки в гостях у 61-летнего знакомого в квартире частного домовладения, расположенного на территории одного из поселков Перелюбского района. Во время застолья молодой человек припомнил хозяину жилища старые обиды, а именно, что в 2017 году последний высказал его родственникам претензии по поводу якобы хищения им принадлежавших ему денежных средств. В ходе ссоры гость нанес мужчине множественные удары в область головы и туловища руками, стулом, ножом, топором. В связи с тем, что хозяин квартиры успел позвать на помощь соседей, последние задержали злоумышленника на месте происшествия, а потерпевший от полученных ранений скончался.Приговором суда с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору Александрову назначено наказание в виде 9 лет 11 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.