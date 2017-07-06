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Подать заявление в ЗАГС и оплатить госпошлину можно не выходя из дома

Новости / Общество
Подать заявление в ЗАГС и оплатить госпошлину можно не выходя из дома

Жители Саратовской области могут оплатить госпошлину в режиме «онлайн» со скидкой 30%. Для этого нужно иметь активированную учетную запись на портале gosuslugi.ru.

На данный момент сэкономить на электронной оплате госпошлин можно при получении или замене водительского удостоверения, регистрации транспортного средства, получении паспорта гражданина РФ или загранпаспорта старого и нового образца, а также при заключении или расторжении брака.

Для получения указанной скидки необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги»; подтвердить свою личность в центрах обслуживания; авторизоваться на федеральном портале gosuslugi.ru; найти интересующий раздел и заполнить форму заявления; выбрать «электронную услугу»; оплатить пошлину с помощью банковской карты или мобильного кошелька и отправить заявление.