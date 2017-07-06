В Саратове разыскивают пропавшую без вести пенсионерку
ОП №2 в составе УМВД РФ по г.Саратову разыскивается Гребенникова Татьяна Алексеевна, 1934 года рождения.
В полиции сообщили, что женщина проживает по адресу: Саратов, ул. Тульская, д. 1, кв.9. 28 мая 2015 года она пропала без вести.
На вид пропавшей женщине 80 лет, рост 155 см, волосы седые, волнистые, до плеч, глаза серые, худощавого телосложения.
Была одета в черную юбку чуть ниже колен, белую шелковую кофту с длинным рукавом, туфли левую белую, правую бежевую.
Всех, кому что-либо известно о настоящем местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам в г. Саратове 8(845-2) 92-88-38, 92-87-06, (круглосуточно), или в ближайший отдел полиции, а так же по телефону - 02.