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В Саратове разыскивают пропавшую без вести пенсионерку

Новости
В Саратове разыскивают пропавшую без вести пенсионерку


ОП №2 в составе УМВД РФ по г.Саратову разыскивается Гребенникова Татьяна Алексеевна, 1934 года рождения.

В полиции сообщили, что женщина проживает по адресу: Саратов, ул. Тульская, д. 1, кв.9. 28 мая 2015 года она пропала без вести.

На вид пропавшей женщине 80 лет, рост 155 см, волосы седые, волнистые, до плеч, глаза серые, худощавого телосложения.

Была одета в черную юбку чуть ниже колен, белую шелковую кофту с длинным рукавом, туфли левую белую, правую бежевую.

Всех, кому что-либо известно о настоящем местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам в г. Саратове 8(845-2) 92-88-38, 92-87-06, (круглосуточно), или в ближайший отдел полиции, а так же по телефону - 02.